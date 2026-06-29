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В Башкирии раскрыли убийство 2014 года: подозреваемого задержали в Москве

В Башкирии раскрыли убийство 2014 года: подозреваемого задержали в Москве

22:24, 29 июн 2026

Житель Башкирии зарезал хозяина дома во время пьяной ссоры и 12 лет ходил на свободе. Следствие зашло в тупик ещё в 2014-м. Раскрыли дело только сейчас.

В феврале 2014 года в селе Ильтебаново Учалинского района нашли тело 68-летнего мужчины с несколькими колото-резаными ранами. Личность убийцы тогда установить не смогли.

Спустя 12 лет следователи-криминалисты вернулись к материалам дела. Заново изучили вещдоки, восстановили картину произошедшего. Появился новый свидетель и следствие вышло на подозреваемого.

Им оказался мужчина, уже судимый за смертельное избиение знакомого. То есть убийство 2014 года не первое в его биографии.

По данным следственного комитета РБ, в ночь на 15 февраля 2014 года между гостем и хозяином дома вспыхнула ссора за столом. Гость нанёс хозяину не менее четырёх ударов ножом в голову. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого нашли в Москве, задержали и доставили в Учалы. Под тяжестью улик он признался. Дело передано в суд.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Учалинский район происшествия в учалинском районе убийство
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