В Башкирии раскрыли убийство 2014 года: подозреваемого задержали в Москве
22:24, 29 июн 2026
Житель Башкирии зарезал хозяина дома во время пьяной ссоры и 12 лет ходил на свободе. Следствие зашло в тупик ещё в 2014-м. Раскрыли дело только сейчас.
В феврале 2014 года в селе Ильтебаново Учалинского района нашли тело 68-летнего мужчины с несколькими колото-резаными ранами. Личность убийцы тогда установить не смогли.
Спустя 12 лет следователи-криминалисты вернулись к материалам дела. Заново изучили вещдоки, восстановили картину произошедшего. Появился новый свидетель и следствие вышло на подозреваемого.
Им оказался мужчина, уже судимый за смертельное избиение знакомого. То есть убийство 2014 года не первое в его биографии.
По данным следственного комитета РБ, в ночь на 15 февраля 2014 года между гостем и хозяином дома вспыхнула ссора за столом. Гость нанёс хозяину не менее четырёх ударов ножом в голову. Потерпевший скончался на месте.
Подозреваемого нашли в Москве, задержали и доставили в Учалы. Под тяжестью улик он признался. Дело передано в суд.
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