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Соцпедагог из Башкирии годами работала с фальшивым дипломом

Соцпедагог из Башкирии годами работала с фальшивым дипломом

09:17, 01 июл 2026

Жительница Баймакского района купила поддельный диплом о высшем образовании и несколько лет работала социальным педагогом в местных школах.

Подделку заметили не сразу. Женщину разоблачила прокурорская проверка спустя годы после трудоустройства.

По данным прокуратуры Башкирии, теперь на неё завели уголовное дело по статье об использовании заведомо поддельного документа, предоставляющего права.

Ход расследования в надзорном ведомстве взяли на особый контроль.

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Чиновница из Башкирии пять лет работала с поддельным дипломом

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Чиновница из Башкирии пять лет работала с поддельным дипломом
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Теги: Баймакский район происшествия в Баймакском районе
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