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В Башкирии осудили троих жителей за взятку при получении прав тракториста

В Башкирии осудили троих жителей за взятку при получении прав тракториста

09:33, 01 июл 2026

Жители Мишкинского района Башкирии решили не тратить время на экзамены и просто купили удостоверение тракториста-машиниста. Итог - три условных срока и штрафы в десять раз больше взятки.

Бирский межрайонный суд признал мужчин виновными в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия. По данным прокуратуры Башкирии, каждый передал чиновнику от 12 до 35 тысяч рублей за «ускоренное» оформление корочки без сдачи экзаменов.

Суд назначил всем троим по 3 года условно с испытательным сроком той же продолжительности. Плюс штраф в десятикратном размере от суммы взятки каждого.

А вот самому чиновнику, который брал деньги за фиктивные права, ещё предстоит объясняться отдельно. Его дело выделили в самостоятельное производство. Следствие продолжается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Мишкинский район происшествия в Мишкинском районе взяточничество
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