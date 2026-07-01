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Суд отменил увольнение замглавы Башкультнаследия: чиновнику вернут пост и 566 тыс. руб.

Суд отменил увольнение замглавы Башкультнаследия: чиновнику вернут пост и 566 тыс. руб.

21:45, 01 июл 2026

Советский районный суд Уфы восстановил в должности замглавы Башкультнаследия Айнура Фархиева. Ведомство уволило его в марте. Теперь суд признал это решение незаконным.

Историю запустила аттестация. По ней комиссия сочла Фархиева не соответствующим должности. На основании этого вывода премьер-министр Башкирии Андрей Назаров 18 марта подписал распоряжение о его увольнении.

Фархиев с решением не согласился и пошёл в суд. Там доказал: сама аттестационная комиссия ошиблась, признав его непригодным. Вслед за этим суд отменил и приказ управления, и распоряжение Назарова.

Итог для Башкультнаследия вышел дорогим. Ведомство обязали вернуть Фархиева на пост, выплатить ему около 566 тыс. руб. компенсации среднего заработка с 24 марта и 30 тыс. руб. — за моральный вред. Документы об аттестации из личного дела чиновника суд велел изъять полностью.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: суд
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