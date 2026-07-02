Директор фирмы в Башкирии списал миллион за питание в нерабочие дни

23:19, 02 июл 2026

Директор коммерческой организации из Башкирии заключил договоры с 13 школами и списал деньги за питание детей в дни, когда лагеря не работали.

С апреля по июнь прошлого года фигурант подписал договоры на организацию питания в школьных лагерях дневного пребывания. По условиям контрактов в выходные и праздники детей никто не кормил. Директор об этом знал и всё равно подал акты выполненных работ на полную сумму.

По данным Следственного комитета Башкирии, таким образом он незаконно получил более 1 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Ущерб бюджету следствие возместило полностью. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ