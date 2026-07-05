В Башкирии врачи два года лечили женщину не от того

23:09, 05 июл 2026

Нефтекамские медики упустили рак молочной железы у 52-летней Эльзы Г. — гистология показала онкологию ещё в 2023 году, но результат анализа либо не заметили, либо потеряли.

Два года женщина приходила на обследования каждые три месяца. Никто ни слова не сказал о диагнозе. Когда его наконец поставили правильно, метастазы уже охватили позвоночник. Агония длилась несколько часов. 18 ноября 2025 года Эльза умерла.

Дети подали иск к Нефтекамской горбольнице и потребовали 1,5 млн рублей компенсации. Суд присудил 200 тысяч и то лишь после того, как экспертиза зафиксировала «косвенную вину» врачей. Врач, поставившая неверный диагноз, на заседания не являлась. Больница вину отрицала.

Апелляцию уже готовят. Параллельно в декабре 2025 года СК Башкирии возбудил уголовное дело. Следствие пытается установить, косвенная вина медиков или прямая. Дело взяла на контроль республиканская прокуратура.

Дочь Эльзы Камилла работала медсестрой в той же больнице. После подачи иска к ней пришла проверка с претензиями к уборке холодильника — его задней стенке, куда физически невозможно добраться. Камилла уволилась, чтобы избежать давления. Из-за стресса у неё упало зрение и ухудшилась память. В медицине она разочаровалась, теперь работает фармацевтом в Уфе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети