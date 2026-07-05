В Уфе горожанку с туберкулёзом принудительно госпитализировали по решению суда

23:24, 05 июл 2026

Судебные приставы Советского района Уфы силой доставили местную жительницу в противотуберкулёзный диспансер. Женщина месяцами игнорировала врачей и отказывалась принимать препараты от активной формы болезни.

Медики обратились в суд. Тот удовлетворил иск о принудительной госпитализации, исполнительный лист передали приставам.

По данным управления ФССП по Республике Башкортостан, в больницу добровольно женщина ехать отказалась, поэтому выбор за неё сделали сотрудники ведомства.

Активная форма туберкулёза передаётся воздушно-капельным путём. Всё время, пока она уклонялась от лечения, болезнь могла распространиться на окружающих.

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Автор: Семен Подгорный