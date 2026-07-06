Верховный суд Башкирии отклонил жалобу мэра Уфы на обыск в квартире
22:27, 06 июл 2026
Верховный суд Башкирии отказал мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву в жалобе на обыск в его квартире в жилом комплексе «Аристократ». Силовики искали телефон, но ничего не нашли.
Обыск прошёл 24 июня. По словам адвоката Мавлиева, следователи явились без судебного решения. Суд это не смутило — жалобу оставили без удовлетворения.
Мавлиев находится под следствием по делу о взятках и превышении полномочий. По данным следствия, он получил 10 млн рублей от владельца строительной компании за помощь в оформлении разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию.
Вместе с мэром по делу о превышении полномочий проходят замначальника Управления земельных и имущественных отношений Рушат Фазлиахметов и директор санатория «Радуга», он же депутат горсовета, Алексей Силин.
Следственный комитет также установил, что Мавлиев ездил на представительском автомобиле, купленном на пожертвования местных предпринимателей.
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