Верховный суд Башкирии отклонил жалобу мэра Уфы на обыск в квартире

22:27, 06 июл 2026

Верховный суд Башкирии отказал мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву в жалобе на обыск в его квартире в жилом комплексе «Аристократ». Силовики искали телефон, но ничего не нашли.

Обыск прошёл 24 июня. По словам адвоката Мавлиева, следователи явились без судебного решения. Суд это не смутило — жалобу оставили без удовлетворения.

Мавлиев находится под следствием по делу о взятках и превышении полномочий. По данным следствия, он получил 10 млн рублей от владельца строительной компании за помощь в оформлении разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Вместе с мэром по делу о превышении полномочий проходят замначальника Управления земельных и имущественных отношений Рушат Фазлиахметов и директор санатория «Радуга», он же депутат горсовета, Алексей Силин.

Следственный комитет также установил, что Мавлиев ездил на представительском автомобиле, купленном на пожертвования местных предпринимателей.

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Автор: Семен Подгорный