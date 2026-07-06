Убивал доской, ножом и зубилом: в Башкирии предъявили обвинение убийце двух женщин

22:42, 06 июл 2026

Жителю Бураевского района Башкирии предъявили обвинение в убийстве матери и дочери. Он работал у них по хозяйству - колол дрова, помогал с огородом. Расплатился тремя видами оружия.

1 июля 34-летний мужчина и 47-летняя дочь хозяйки выпивали вместе. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина ударил женщину доской по голове несколько раз. Затем взял нож и нанёс удары в шею и голову.

Следом он зашёл к 77-летней матери. Ударил её металлическим зубилом по голове. Пенсионерка умерла на месте.

Тела обнаружили только 3 июля, спустя двое суток. По данным Следственного комитета Башкирии, подозрение на помощника пало быстро: на его одежде нашли кровь. Мужчина признался.

Орудия убийства он спрятал и ушёл. Сейчас — под стражей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии