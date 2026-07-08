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44-летний уфимец три месяца избивал отца и угрожал убить обоих родителей

44-летний уфимец три месяца избивал отца и угрожал убить обоих родителей

23:02, 08 июл 2026

Сорокачетырёхлетний житель Уфы три месяца жил с родителями и регулярно бил отца — пьяный, кулаками, в голову, грудь и поясницу. Когда мать пыталась заступиться, угрожал убийством и ей.

По данным Калининского районного суда, всё это продолжалось с ноября прошлого года по февраль нынешнего. Мужчина вину признал полностью.

Суд осудил его по статьям об угрозе убийством и нанесении побоев. Приговор — 400 часов обязательных работ. Решение пока не вступило в силу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа побои суд
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