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В Башкирии пьяный водитель BMW убил 26-летнюю мать двоих детей

В Башкирии пьяный водитель BMW убил 26-летнюю мать двоих детей

23:17, 08 июл 2026

30-летний житель Стерлитамакского района сел за руль BMW пьяным, вылетел на встречку и врезался в опору ЛЭП. Пассажирка на переднем сиденье погибла. У неё осталось двое маленьких детей.

Авария произошла 28 декабря на улице Элеваторной. Водитель не справился с управлением. 26-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

По данным Объединённой пресс-службы судов Башкирии, Стерлитамакский городской суд признал мужчину виновным по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека в состоянии опьянения. Вину он признал полностью.

Суд назначил шесть лет колонии-поселения и запрет на управление транспортом в течение 3 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе дтп в стерлитамакском районе суд
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