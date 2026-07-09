Бастрыкин взял на контроль затянувшееся дело о ДТП с подростком в Уфе

22:58, 09 июл 2026

15-летний мальчик до сих пор проходит реабилитацию после столкновения с автомобилем. Спустя почти год следствие так и не завершило работу по делу.

По данным СКР, в сентябре прошлого года женщина за рулём не уступила дорогу подростку на кроссовом мотоцикле. Мальчик получил множественные переломы и травмы. Уголовное дело возбудили в ноябре, но расследование застряло.

Мать подростка написала в приёмную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову ускорить работу и доложить о результатах.

Контроль над исполнением взяли в центральном аппарате СКР. Почти год — и только жалоба в соцсеть сдвинула дело с места.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ