Бастрыкин взял на контроль затянувшееся дело о ДТП с подростком в Уфе
22:58, 09 июл 2026
15-летний мальчик до сих пор проходит реабилитацию после столкновения с автомобилем. Спустя почти год следствие так и не завершило работу по делу.
По данным СКР, в сентябре прошлого года женщина за рулём не уступила дорогу подростку на кроссовом мотоцикле. Мальчик получил множественные переломы и травмы. Уголовное дело возбудили в ноябре, но расследование застряло.
Мать подростка написала в приёмную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову ускорить работу и доложить о результатах.
Контроль над исполнением взяли в центральном аппарате СКР. Почти год — и только жалоба в соцсеть сдвинула дело с места.
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