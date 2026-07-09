Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Бастрыкин взял на контроль затянувшееся дело о ДТП с подростком в Уфе

Бастрыкин взял на контроль затянувшееся дело о ДТП с подростком в Уфе

22:58, 09 июл 2026

15-летний мальчик до сих пор проходит реабилитацию после столкновения с автомобилем. Спустя почти год следствие так и не завершило работу по делу.

По данным СКР, в сентябре прошлого года женщина за рулём не уступила дорогу подростку на кроссовом мотоцикле. Мальчик получил множественные переломы и травмы. Уголовное дело возбудили в ноябре, но расследование застряло.

Мать подростка написала в приёмную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома Башкирии Марату Галиханову ускорить работу и доложить о результатах.

Контроль над исполнением взяли в центральном аппарате СКР. Почти год — и только жалоба в соцсеть сдвинула дело с места.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Бастрыкин взял на контроль дело о брошенном ребёнке в Уфе

Читайте также:

Бастрыкин взял на контроль дело о брошенном ребёнке в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа Бастрыкин
Читайте также

Бастрыкин взял на контроль дело о брошенном ребёнке в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин взял на контроль дело о брошенном ребёнке в Уфе
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии
В Башкирии подросток получил пулю в голову
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии подросток получил пулю в голову


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен