23-летний житель Башкирии склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков

23:05, 09 июл 2026

На обычной квартирной вечеринке в Туймазах 23-летний парень предложил девушке-подростку употребить синтетический наркотик и та согласилась.

По данным пресс-службы прокуратуры Республики Башкортостан, в феврале этого года компания собралась в одной из квартир города. Обвиняемый знал, что одна из девушек несовершеннолетняя. Это его не остановило.

Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего».

Обвиняемый признал вину. Дело передали в Туймазинский межрайонный суд.

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Автор: Семен Подгорный