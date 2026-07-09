Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

23-летний житель Башкирии склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков

23-летний житель Башкирии склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков

23:05, 09 июл 2026

На обычной квартирной вечеринке в Туймазах 23-летний парень предложил девушке-подростку употребить синтетический наркотик и та согласилась.

По данным пресс-службы прокуратуры Республики Башкортостан, в феврале этого года компания собралась в одной из квартир города. Обвиняемый знал, что одна из девушек несовершеннолетняя. Это его не остановило.

Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего».

Обвиняемый признал вину. Дело передали в Туймазинский межрайонный суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы происшествия в Туймазах
Читайте также

В Башкирии возбудили дело о покушении на убийство после застолья
Происшествия в Башкирии
В Башкирии возбудили дело о покушении на убийство после застолья
В Башкирии осудят мужчину за скрытую видеосъёмку в доме бывшей сожительницы
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудят мужчину за скрытую видеосъёмку в доме бывшей сожительницы
В Башкирии водитель предстанет перед судом за гибель трёх человек в ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии водитель предстанет перед судом за гибель трёх человек в ДТП
В Башкирии пьяный пенсионер на «Киа» насмерть сбил женщину и скрылся
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии пьяный пенсионер на «Киа» насмерть сбил женщину и скрылся


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен