23-летний житель Башкирии склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков
23:05, 09 июл 2026
На обычной квартирной вечеринке в Туймазах 23-летний парень предложил девушке-подростку употребить синтетический наркотик и та согласилась.
По данным пресс-службы прокуратуры Республики Башкортостан, в феврале этого года компания собралась в одной из квартир города. Обвиняемый знал, что одна из девушек несовершеннолетняя. Это его не остановило.
Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего».
Обвиняемый признал вину. Дело передали в Туймазинский межрайонный суд.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии возбудили дело о покушении на убийство после застолья
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудят мужчину за скрытую видеосъёмку в доме бывшей сожительницы
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии водитель предстанет перед судом за гибель трёх человек в ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии пьяный пенсионер на «Киа» насмерть сбил женщину и скрылся