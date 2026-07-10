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В Уфе осудили девушку, укравшую деньги через телефон спящего знакомого

В Уфе осудили девушку, укравшую деньги через телефон спящего знакомого

22:41, 10 июл 2026

Уфимский суд приговорил 20-летнюю безработную к 2 годам и 4 месяцам колонии за кражу у спящего знакомого.

Ночью 15 февраля девушка оказалась в гостиничном номере с мужчиной, выпила и дождалась, пока он заснёт. Сначала вытащила наличные из кармана его куртки. Потом взяла телефон со стола, приложила палец спящего к сканеру и устройство разблокировалось. Через банковское приложение она дважды перевела деньги на карту третьего человека и ушла.

По данным Орджоникидзевского районного суда, девушка ранее уже имела судимость.

На приговор повлияли явка с повинной, содействие следствию, возмещение ущерба, молодой возраст и тяжёлое заболевание. Суд не нашёл отягчающих обстоятельств и отправил её в колонию общего режима.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа кража суд
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