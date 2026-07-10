Житель Уфы 16 месяцев переводил деньги террористам

22:51, 10 июл 2026

55-летний уфимец финансировал запрещённую в России террористическую организацию почти полтора года и делал это с обычной банковской карты.

По данным пресс-службы СУ СКР по Республике Башкортостан, с января 2023 по май 2024 года мужчина регулярно переводил деньги через специализированные сетевые ресурсы на счета запрещённой структуры. Следствие подчёркивает: он знал, что организация признана террористической.

При обыске силовики изъяли мобильные телефоны и 290 тысяч рублей наличными.

Дело возбудили по статье о содействии террористической деятельности в форме финансирования. Обвиняемого взяли под стражу. Уголовное дело — совместная работа следователей СК и сотрудников ФСБ по региону.

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Автор: Семен Подгорный