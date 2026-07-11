Что изменится для автомобилистов с 1 июля: права, кредиты, шины

22:48, 11 июл 2026

Пока интернет гудит о новых штрафах за тонировку и телефон за рулём, ГИБДД эти слухи уже опровергла. Зато три куда менее громких нововведения вступают в силу тихо и ударят по конкретным людям.

Первое касается водительских удостоверений. В 2020 году государство продлило права, истекавшие в 2023-м, — на три года из-за пандемии. В июле этот срок заканчивается для последней волны водителей. Если ваше удостоверение должно было стать недействительным летом 2023 года — оно уже недействительно. Путь один: в ГАИ или МФЦ за новым документом.

Второе — автокредиты. Банки изменили формулу расчёта дохода заёмщика. Неофициальные заработки — фриланс, подработки — теперь учитываются только на 90%. Итог: одобренная сумма окажется меньше, чем рассчитывал покупатель.

Третье — шины. С июля стартует новая система проверки производителей покрышек, включая выездные инспекции на заводы. Цель — выдавить с рынка брак и контрафакт.

Про штрафы за телефон за рулём, тонировку и встречку — всё это слухи. В пресс-службе Госавтоинспекции подтвердили: размеры санкций не меняются, камеры такие нарушения фиксировать технически не могут.

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Автор: Семен Подгорный