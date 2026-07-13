Суд в Уфе осудил 13 участников двух массовых драк возле ночного клуба

22:15, 13 июл 2026

В новогоднюю ночь иностранцы избили девятерых местных в баре на Коммунистической. На следующий день пострадавшие вернулись уже с оружием в руках. Итог двух ночей: 25 покалеченных и 13 приговорённых.

По данным прокуратуры и Следственного комитета Башкирии, первая драка случилась в ночь с 4 на 5 января. Иностранцы повздорили с местными в развлекательном заведении и избили девятерых.

Компания пострадавших решила не прощать. 6 января они пришли к тому же месту, но уже с подручными предметами вместо кулаков. Эта вылазка обошлась дороже: 16 человек получили увечья.

Кировский районный суд Уфы признал всех 13 подсудимых виновными в хулиганстве. Девять человек отправятся в колонию общего режима — от 1 года 8 месяцев до 3 лет. Ещё четверым назначили принудительные работы с удержанием 10% заработка.

Дела ещё шестерых участников тех же драк суд продолжает рассматривать.

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Автор: Семен Подгорный