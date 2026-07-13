Тренинг в Уфе с криками и закрытыми дверями заинтересовал Бастрыкина

22:35, 13 июл 2026

В Уфе участники психологического курса платили за интенсивы, получали крики и унижения и не всегда могли выйти из зала.

Бывшие участники трёхдневных тренингов описывают одинаковую картину: психологическое давление, запрет покидать помещение, публичные унижения. Несколько человек связывают участие в курсе с самоубийствами своих знакомых. Эксперты считают, что организация работает как психокульт.

На историю отреагировал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил и. о. руководителя башкортостанского следственного управления Марату Галиханову лично доложить о ситуации.

По данным пресс-службы СКР, поводом стал репортаж на федеральном телеканале. В нём пострадавшие рассказали о недопустимых методиках, а саму организацию назвали сектой.

Следователи начали доследственную проверку. Организаторы тренингов пока не прокомментировали произошедшее.

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Автор: Семен Подгорный