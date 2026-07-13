В Башкирии нашли автора граффити с рекламой наркотиков

22:41, 13 июл 2026

Житель Белорецка обходил районные дома с трафаретом и краской и наносил на фасады рекламу наркотиков. Полиция его нашла. Суд оценил нарушение в 4000 рублей.

Сообщение о граффити на зданиях города поступило в полицию Белорецкого района Башкирии. Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался местный житель.

Суд признал парня виновным по административной статье и назначил штраф — ровно 4000 рублей.

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Автор: Семен Подгорный