В Башкирии нашли автора граффити с рекламой наркотиков
22:41, 13 июл 2026
Житель Белорецка обходил районные дома с трафаретом и краской и наносил на фасады рекламу наркотиков. Полиция его нашла. Суд оценил нарушение в 4000 рублей.
Сообщение о граффити на зданиях города поступило в полицию Белорецкого района Башкирии. Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался местный житель.
Суд признал парня виновным по административной статье и назначил штраф — ровно 4000 рублей.
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Автор: Семен Подгорный
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