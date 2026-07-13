В Уфе мужчина проник на кухню киоска и ударил повара щипцами
22:49, 13 июл 2026
Пьяный посетитель в Уфе зашёл за прилавок, схватил металлические щипцы и принялся бить ими сотрудника киоска по голове и телу.
Инцидент произошёл в декабре 2025 года в заведении общественного питания на улице Менделеева. 33-летний мужчина пришёл нетрезвым, миновал прилавок, проник прямо в зону готовки и там нашёл подходящий предмет.
По данным прокуратуры Республики Башкортостан, сотрудник получил лёгкий вред здоровью. Обвиняемый вину признал.
Уголовное дело направили в Кировский районный суд.
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Автор: Семен Подгорный
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