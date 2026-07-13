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ФСБ предупредила об ответственности за видео с атаками беспилотников

ФСБ предупредила об ответственности за видео с атаками беспилотников

22:58, 13 июл 2026

Жители Омской области получили протоколы за публикацию фото и видео с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. УФСБ по региону подтвердило факты привлечения к ответственности и заодно напомнило: в следующий раз может быть хуже.

По данным УФСБ, снятые материалы способны помочь противнику скорректировать следующие удары. Ведомство предупреждает: если на кадрах окажутся сведения о военных объектах, работе ПВО или инфраструктуре — дело перестаёт быть административным. Максимум по статье о государственной измене — 20 лет лишения свободы.

Аналогичный запрет действует в Башкирии с сентября прошлого года. Глава республики Радий Хабиров подписал указ, который запрещает любую публикацию об атаках БПЛА: нельзя раскрывать тип дрона, место его падения, траекторию полёта и характер повреждений объектов.

Штрафы за нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч для организаций.

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Автор: Семен Подгорный
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