ФСБ предупредила об ответственности за видео с атаками беспилотников

22:58, 13 июл 2026

Жители Омской области получили протоколы за публикацию фото и видео с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. УФСБ по региону подтвердило факты привлечения к ответственности и заодно напомнило: в следующий раз может быть хуже.

По данным УФСБ, снятые материалы способны помочь противнику скорректировать следующие удары. Ведомство предупреждает: если на кадрах окажутся сведения о военных объектах, работе ПВО или инфраструктуре — дело перестаёт быть административным. Максимум по статье о государственной измене — 20 лет лишения свободы.

Аналогичный запрет действует в Башкирии с сентября прошлого года. Глава республики Радий Хабиров подписал указ, который запрещает любую публикацию об атаках БПЛА: нельзя раскрывать тип дрона, место его падения, траекторию полёта и характер повреждений объектов.

Штрафы за нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч для организаций.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии напомнили о запрете на съёмку атак БПЛА и их последствий

Автор: Семен Подгорный