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В Башкирии осудили женщину за трату 520 тысяч рублей с чужой банковской карты

В Башкирии осудили женщину за трату 520 тысяч рублей с чужой банковской карты

22:31, 15 июл 2026

Жительница Нефтекамска обчистила карту пьяного клиента на 520 тысяч рублей - серьги, самокаты, телефоны, наушники. Нефтекамский городской суд дал ей 4,5 года колонии.

В ночь на 3 мая женщина приехала в сауну к нетрезвому клиенту, которому оказывала интимные услуги. Мужчина сам передал ей карту и назвал пин-код.

Утром она отправилась в ювелирный магазин и купила серьги, кольцо и цепочку. Затем оформила предзаказ телефонов, наушников и двух электросамокатов. Один самокат достался знакомому, тот позже пришёл в суд уже в статусе свидетеля.

По данным Нефтекамского горсуда, украшения ушли в ломбард, остальное имущество осталось у неё или перешло к третьим лицам.

За этот эпизод суд назначил 1,5 года. Но у женщины уже висел отдельный приговор. Итоговый срок по совокупности составил до 4,5 лет общего режима.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Нефтекамск кража суд
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