В Башкирии арестовали рецидивиста, зарезавшего человека на улице
22:46, 15 июл 2026
Житель Кумертау воткнул нож в живот незнакомцу прямо на улице. Раненый продержался два с половиной часа и умер в больнице.
По данным пресс-службы суда, нападение произошло вечером 10 июля на улице Бабаевской. Мужчина нанёс один удар в живот. Этого оказалось достаточно.
33-летний обвиняемый не новичок в уголовных делах. Раньше он уже получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. После освобождения находился под административным надзором и дважды его нарушал.
На заседании обвиняемый против ареста не возражал. Суд отправил его под стражу на два месяца.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
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