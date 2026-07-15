В Башкирии арестовали рецидивиста, зарезавшего человека на улице

22:46, 15 июл 2026

Житель Кумертау воткнул нож в живот незнакомцу прямо на улице. Раненый продержался два с половиной часа и умер в больнице.

По данным пресс-службы суда, нападение произошло вечером 10 июля на улице Бабаевской. Мужчина нанёс один удар в живот. Этого оказалось достаточно.

33-летний обвиняемый не новичок в уголовных делах. Раньше он уже получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. После освобождения находился под административным надзором и дважды его нарушал.

На заседании обвиняемый против ареста не возражал. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru