Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии арестовали рецидивиста, зарезавшего человека на улице

В Башкирии арестовали рецидивиста, зарезавшего человека на улице

22:46, 15 июл 2026

Житель Кумертау воткнул нож в живот незнакомцу прямо на улице. Раненый продержался два с половиной часа и умер в больнице.

По данным пресс-службы суда, нападение произошло вечером 10 июля на улице Бабаевской. Мужчина нанёс один удар в живот. Этого оказалось достаточно.

33-летний обвиняемый не новичок в уголовных делах. Раньше он уже получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. После освобождения находился под административным надзором и дважды его нарушал.

На заседании обвиняемый против ареста не возражал. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

64-летняя жительница Башкирии забила тростью слепого собутыльника

Читайте также:

64-летняя жительница Башкирии забила тростью слепого собутыльника
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Кумертау происшествия в кумертау суд убийство
Читайте также

В Башкирии хозяин дома забил гостя насмерть
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии хозяин дома забил гостя насмерть
30-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину во время пьяной драки
Человек и закон в Башкирии
30-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину во время пьяной драки
В Башкирии 59-летний мужчина убил знакомую во время застолья
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 59-летний мужчина убил знакомую во время застолья
В Уфе арестовали мужчину, который из злости убил 81-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
В Уфе арестовали мужчину, который из злости убил 81-летнюю женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен