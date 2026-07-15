В Башкирии осудили мужчину за публикацию интимных фото бывшей сожительницы

22:50, 15 июл 2026

Житель Мечетлинского района Башкирии тайно снял интимные кадры бывшей сожительницы прямо во время видеозвонка и слил их в соцсети год спустя, в состоянии опьянения.

47-летний мужчина сделал скриншоты с экрана смартфона, пока девушка ни о чём не подозревала. Публиковать их он не торопился до марта 2026 года, когда ревность взяла верх.

По данным пресс-службы СК по Башкирии, суд признал его виновным сразу по двум статьям: нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографических материалов в сети.

Приговор - 2 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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Автор: Семен Подгорный