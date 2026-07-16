Житель Башкирии сбил человека во время драки

23:08, 16 июл 2026

23-летний житель Балтачевского района Башкирии превратил Volkswagen Golf в оружие во время уличной драки и едва не убил несколько человек.

В августе 2024 года на дороге между селом Старобалтачево и деревней Тузлубино столкнулись две компании. Конфликт перерос в потасовку и тогда парень сел за руль и несколько раз направил машину прямо на людей.

Большинство успели отскочить. Одному не повезло: врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Балтачевский межрайонный суд признал молодого человека виновным сразу по двум статьям — покушение на убийство из хулиганских побуждений и хулиганство с применением предметов в качестве оружия. Приговор — 9 лет колонии строгого режима.

По данным прокуратуры республики, приговор вступил в силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии осудили мужчину за публикацию интимных фото бывшей сожительницы

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru