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Житель Башкирии сбил человека во время драки

Житель Башкирии сбил человека во время драки

23:08, 16 июл 2026

23-летний житель Балтачевского района Башкирии превратил Volkswagen Golf в оружие во время уличной драки и едва не убил несколько человек.

В августе 2024 года на дороге между селом Старобалтачево и деревней Тузлубино столкнулись две компании. Конфликт перерос в потасовку и тогда парень сел за руль и несколько раз направил машину прямо на людей.

Большинство успели отскочить. Одному не повезло: врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Балтачевский межрайонный суд признал молодого человека виновным сразу по двум статьям — покушение на убийство из хулиганских побуждений и хулиганство с применением предметов в качестве оружия. Приговор — 9 лет колонии строгого режима.

По данным прокуратуры республики, приговор вступил в силу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Балтачевский район происшествия в Балтачевском районе суд
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