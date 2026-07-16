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В Уфе 4 года не расселяют аварийный дом

В Уфе 4 года не расселяют аварийный дом

23:17, 16 июл 2026

Жильцы аварийного дома 1947 года постройки в Уфе годами писали жалобы во все инстанции и годами получали тишину в ответ. Помогла только публикация в социальных сетях.

Дом на Петропавловской признали аварийным ещё в 2021 году. Стены трескаются, перекрытия разрушаются, здание буквально сыплется. Новое жильё жильцам обещали, но не дали. Четыре года ожидания, ноль результата.

После того как люди вынесли проблему в соцсети, ситуацию взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По данным информационного центра СК, уголовное дело уже возбуждено.

Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя СК Башкирии Марата Галиханова доклад о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жильцов.

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СКР возбудил уголовное дело из-за затянувшегося расселения в Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа Бастрыкин
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