В Башкирии пьяный водитель убил пенсионера 1 января и остался на свободе
22:48, 17 июл 2026
44-летний житель Учалов встретил 2026 год за рулём и убил человека. Суд назначил ему три года условно.
1 января утром мужчина сел в KIA Ceed не выспавшимся после праздничной ночи. На 109-м километре трассы Белорецк — Учалы — Миасс он вылетел на встречку и протаранил ВАЗ 2105. Водитель «жигулей», 66-летний мужчина, умер до приезда скорой.
По данным пресс-службы Учалинского суда, виновник вину признал полностью и выплатил семье погибшего 500 тысяч рублей в счёт морального вреда ещё до приговора.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил три года лишения свободы условно. Дополнительно взыскал ещё 500 тысяч рублей компенсации.
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