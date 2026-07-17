В Башкирии пьяный водитель убил пенсионера 1 января и остался на свободе

22:48, 17 июл 2026

44-летний житель Учалов встретил 2026 год за рулём и убил человека. Суд назначил ему три года условно.

1 января утром мужчина сел в KIA Ceed не выспавшимся после праздничной ночи. На 109-м километре трассы Белорецк — Учалы — Миасс он вылетел на встречку и протаранил ВАЗ 2105. Водитель «жигулей», 66-летний мужчина, умер до приезда скорой.

По данным пресс-службы Учалинского суда, виновник вину признал полностью и выплатил семье погибшего 500 тысяч рублей в счёт морального вреда ещё до приговора.

Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил три года лишения свободы условно. Дополнительно взыскал ещё 500 тысяч рублей компенсации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ