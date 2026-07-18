Жителя Башкирии арестовали за убийство прямо в больнице

21:23, 18 июл 2026

Житель Зилаирского района Башкирии во время домашней ссоры ударил жену ножом в шею. Женщина скончалась на месте.

После убийства он попытался покончить с собой. Его спасли и госпитализировали.

По данным пресс-службы Кугарчинского межрайонного суда, заседание по мере пресечения прошло 16 июля прямо в отделении больницы, где лечится подозреваемый. Врачи выдали справку, что пациент может участвовать в суде, не вставая с кровати.

Обвиняемый получил два месяца ареста. Ни он, ни его адвокат возражать не стали.

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Автор: Семен Подгорный