71-летний пенсионер из Башкирии получил судимость из-за 40 литров бензина
21:22, 19 июл 2026
Башкирский суд вынес приговор пенсионеру, который нашел чужую банковскую карту на тротуаре и заправился ею на 2 300 рублей.
Мужчина нашёл карту на улице в Мелеузе и решил проверить, работает ли она. На АЗС приложил к терминалу, оплата прошла без пин-кода. Залил полный бак, 40 литров.
Вскоре объявился настоящий владелец карты, который просто выронил её на тротуаре. Против пенсионера возбудили уголовное дело о краже.
71-летний житель Мелеуза вину признал полностью. Мелеузовский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и признал их исключительными — назначил год условно с таким же испытательным сроком. Затем и вовсе освободил от наказания: стороны примирились.
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