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71-летний пенсионер из Башкирии получил судимость из-за 40 литров бензина

71-летний пенсионер из Башкирии получил судимость из-за 40 литров бензина

21:22, 19 июл 2026

Башкирский суд вынес приговор пенсионеру, который нашел чужую банковскую карту на тротуаре и заправился ею на 2 300 рублей.

Мужчина нашёл карту на улице в Мелеузе и решил проверить, работает ли она. На АЗС приложил к терминалу, оплата прошла без пин-кода. Залил полный бак, 40 литров.

Вскоре объявился настоящий владелец карты, который просто выронил её на тротуаре. Против пенсионера возбудили уголовное дело о краже.

71-летний житель Мелеуза вину признал полностью. Мелеузовский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и признал их исключительными — назначил год условно с таким же испытательным сроком. Затем и вовсе освободил от наказания: стороны примирились.

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В Башкирии осудили женщину за трату 520 тысяч рублей с чужой банковской карты

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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Мелеуз происшествия в Мелеузе кража суд
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