Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе мужчину арестовали за хулиганство на корпоративе

В Уфе мужчину арестовали за хулиганство на корпоративе

21:26, 19 июл 2026

32-летний житель Уфы поехал на базу отдыха мирить коллег и сам оказался за решёткой на пять суток.

11 июля на базе «Правая-Белая» на улице Бородинской мужчина громко нецензурно бранился и размахивал руками. На замечания не реагировал. Полиция составила протокол.

В суде он объяснил, что просто разнимал дерущихся участников корпоратива. Кировский районный суд Уфы версию не оценил: против неё сыграли рапорт полицейского и показания свидетелей.

Итог: пять суток ареста за мелкое хулиганство. Конфликт на корпоративе, судя по всему, он так и не разнял.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе будут судить мужчину, повредившего автобус на 250 тысяч рублей

Читайте также:

В Уфе будут судить мужчину, повредившего автобус на 250 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа дебош
Читайте также

В аэропорту Нового Уренгоя полиция задержала вахтовика из Башкирии за мат и дебош
Происшествия в Башкирии
В аэропорту Нового Уренгоя полиция задержала вахтовика из Башкирии за мат и дебош
В Уфе задержали мужчину, повредившего новый автобус на миллион рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе задержали мужчину, повредившего новый автобус на миллион рублей
Жителя Башкирии арестовали на 14 суток за дебош на вокзале в Аксаково
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии арестовали на 14 суток за дебош на вокзале в Аксаково
Вахтовика из Башкирии сняли с поезда Уфа-Новый Уренгой за дебош
Происшествия в Башкирии
Вахтовика из Башкирии сняли с поезда Уфа-Новый Уренгой за дебош


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен