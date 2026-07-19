В Уфе мужчину арестовали за хулиганство на корпоративе

21:26, 19 июл 2026

32-летний житель Уфы поехал на базу отдыха мирить коллег и сам оказался за решёткой на пять суток.

11 июля на базе «Правая-Белая» на улице Бородинской мужчина громко нецензурно бранился и размахивал руками. На замечания не реагировал. Полиция составила протокол.

В суде он объяснил, что просто разнимал дерущихся участников корпоратива. Кировский районный суд Уфы версию не оценил: против неё сыграли рапорт полицейского и показания свидетелей.

Итог: пять суток ареста за мелкое хулиганство. Конфликт на корпоративе, судя по всему, он так и не разнял.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru