В Башкирии водителю ужесточили наказание за гибель человека на дороге

22:40, 20 июл 2026

Житель Башкирии знал, что ему нельзя водить машину, но всё равно сел за руль. В сентябре 2024 года у него прямо во время движения случился приступ. Lada Priora выехала на встречку и врезалась в другой автомобиль. Водитель встречной машины погиб.

Вину 36-летний мужчина не признал. Его осудили по статье о нарушении ПДД, повлёкшем гибель человека, и назначили два с половиной года условно.

По данным прокуратуры Башкирии, надзорный орган с таким приговором не согласился и обжаловал его. Верховный суд республики поддержал прокурора.

Условный срок отменили. Осуждённого отправят в колонию-поселение и лишат права садиться за руль.

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Автор: Семен Подгорный