Минфин одобрил повышение штрафов за езду без ОСАГО

Страховщики перестраховались: полис ОСАГО может подорожать в восемь раз

Уже в 2016 году обязательное автострахование может стать значительно дороже — в ОСАГО появятся новые повышающие коэффициенты. Таким образом власти собираются бороться с водителями-лихачами. Чем больше нарушений ПДД, тем дороже ОСАГО. Впрочем, под благими намерениями повысить безопасность на дорогах скрывается банальная жадность страховщиков. И жадность эта в конечном итоге обернется против них же — рынок обязательного автострахования может оказаться на грани исчезновения.