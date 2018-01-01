Минфин одобрил повышение штрафов за езду без ОСАГО

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает, что нужно увеличивать штрафы для водителей, не оформивших полис ОСАГО для автомобиля. Новая сумма штрафа должна быть соразмерна выгоде водителя от пренебрежения страховкой.
Сейчас сумма санкции составляет 500-800 руб., что, по мнению, замминистра финансов Моисеева, недостаточно для пресечения и предотвращения нарушений. Потому что ОСАГО стоит около 4 000 руб. То есть, не покупая полис, водители получают выгоду, даже если заплатят штраф."Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил", - сказал Моисеев.Он также озвучил важный для законодателя вопрос, что делать, если после штрафа нарушитель не исправился и снова поехал без ОСАГО. Следует ли считать это повторным нарушением? "Возникают вопросы. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть", - заключил замминистра.
Источник: https://pravo.ru/
Сейчас сумма санкции составляет 500-800 руб., что, по мнению, замминистра финансов Моисеева, недостаточно для пресечения и предотвращения нарушений. Потому что ОСАГО стоит около 4 000 руб. То есть, не покупая полис, водители получают выгоду, даже если заплатят штраф."Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил", - сказал Моисеев.Он также озвучил важный для законодателя вопрос, что делать, если после штрафа нарушитель не исправился и снова поехал без ОСАГО. Следует ли считать это повторным нарушением? "Возникают вопросы. Считаю, фиксацию через камеры, безусловно, надо делать. Это хорошая история, возможности для этого есть", - заключил замминистра.
Источник: https://pravo.ru/
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