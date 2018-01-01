Верховный суд поправит практику по экстремизму в соцсетях

В Башкирии вступил в силу новый закон о подростках

В Башкирии вступил в силу новый закон, касающийся подростков. Поправки в статью регионального документа «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» внесли после трагедии в Стерлитамаке.