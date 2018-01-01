Верховный суд поправит практику по экстремизму в соцсетях

В Верховном суде готовят поправки к постановлению о судебной практике по "репостным делам". ВС обратился к теме уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях после череды громких дел, в которых пользователей привлекали к ответственности и даже реальным срокам за картинки во "Вконтакте" и других ресурсах.
Как сообщают "Ведомости", в ВС уже прошло предварительное обсуждение проекта и уже в сентябре пройдет заседание пленума по этому вопросу. Также запланирован семинар для судей на тему экстремизма в соцсетях.
В заседании рабочей группы пленума Верховного суда примет участие также член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Анита Соболева. Ранее СПЧ подготовил свои подробные рекомендации касательно декриминализации подобных нарушений, однако пока совету неизвестно, в какой степени их учел ВС.
По информации "Ведомостей", первая поправка уточняет, что публикации или репост, даже если они уже признаны экстремистским в суде, еще не доказывают, что автор пытался разжечь вражду. Цель разжигания должна доказываться совокупностью фактов. Другая поправка говорит, что при определении умысла стоит учитывать контекст публикации, комментарии к ней, содержание всего аккаунта, а также число просмотров и характеристики аудитории. Эксперты отмечают, что эти разъяснения прямо вытекают из действующего законодательства. Как считает профессор МГУ Леонид Головко, они не повлияют радикально на ситуацию, по его мнению, лучший эффект был бы от отмены ВС нескольких громких решений по подобным делам. Руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков напоминает, что по экстремистским делам пленум уже выпускал постановления, которые никаких существенных изменений не принесли.
Источник: https://pravo.ru/
Как сообщают "Ведомости", в ВС уже прошло предварительное обсуждение проекта и уже в сентябре пройдет заседание пленума по этому вопросу. Также запланирован семинар для судей на тему экстремизма в соцсетях.
В заседании рабочей группы пленума Верховного суда примет участие также член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Анита Соболева. Ранее СПЧ подготовил свои подробные рекомендации касательно декриминализации подобных нарушений, однако пока совету неизвестно, в какой степени их учел ВС.
По информации "Ведомостей", первая поправка уточняет, что публикации или репост, даже если они уже признаны экстремистским в суде, еще не доказывают, что автор пытался разжечь вражду. Цель разжигания должна доказываться совокупностью фактов. Другая поправка говорит, что при определении умысла стоит учитывать контекст публикации, комментарии к ней, содержание всего аккаунта, а также число просмотров и характеристики аудитории. Эксперты отмечают, что эти разъяснения прямо вытекают из действующего законодательства. Как считает профессор МГУ Леонид Головко, они не повлияют радикально на ситуацию, по его мнению, лучший эффект был бы от отмены ВС нескольких громких решений по подобным делам. Руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков напоминает, что по экстремистским делам пленум уже выпускал постановления, которые никаких существенных изменений не принесли.
Источник: https://pravo.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.