В ФСБ появилась новая структура по борьбе с кибератаками

Как стать общественным наблюдателем на ЕГЭ

При проведении государственной итоговой аттестации в Мишкинском районе ведется общественное наблюдение, что позволяет сделать процедуру проведения государственной итоговой аттестации прозрачной и открытой для граждан. Возможность получения объективной информации о ходе проведения итоговой аттестации повышает доверие общества и позволяет усилить контроль за процедурой её проведения.