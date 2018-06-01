В ФСБ появилась новая структура по борьбе с кибератаками

Федеральная служба безопасности объявила о создании Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Его задачей станет противодействие кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры.
Согласно опубликованному приказу о создании НКЦКИ, новая структура призвана координировать защиту от кибератак информационных систем и сетей госорганов, корпоративных систем управления технологическими процессами компаний, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Речь идет об IT-системах на оборонных предприятиях, в здравоохранении, энергетике, связи и науке, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
Центр войдет в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Он будет собирать данные о преступлениях хакеров из профильных ведомств и компаний, включая иностранные. Эти данные проанализируют, после чего доведут информацию о "средствах и способах проведения компьютерных атак" до всех "субъектов критической инфраструктуры".Отдельно в приказе оговаривается, что НКЦКИ вправе осуществлять обмен данными с "уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты". Однако центр может отказывать зарубежным организациям в предоставлении таких сведений, если это угрожает госбезопасности.НКЦКИ возглавит начальник центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко. "Коммерсантъ" отмечает, что упомянутый функционал мог быть возложен на другое подразделение спецслужбы - Центр информационной безопасности ФСБ. Однако эта структура оказалась скомпрометирована, когда его бывших руководителей обвинили в госизмене.Подробнее с приказом ФСБ № 366 "О Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам" можно ознакомиться здесь.
Источник: https://pravo.ru/
Согласно опубликованному приказу о создании НКЦКИ, новая структура призвана координировать защиту от кибератак информационных систем и сетей госорганов, корпоративных систем управления технологическими процессами компаний, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Речь идет об IT-системах на оборонных предприятиях, в здравоохранении, энергетике, связи и науке, на транспорте, в кредитно-финансовой сфере, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.
Центр войдет в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Он будет собирать данные о преступлениях хакеров из профильных ведомств и компаний, включая иностранные. Эти данные проанализируют, после чего доведут информацию о "средствах и способах проведения компьютерных атак" до всех "субъектов критической инфраструктуры".Отдельно в приказе оговаривается, что НКЦКИ вправе осуществлять обмен данными с "уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты". Однако центр может отказывать зарубежным организациям в предоставлении таких сведений, если это угрожает госбезопасности.НКЦКИ возглавит начальник центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко. "Коммерсантъ" отмечает, что упомянутый функционал мог быть возложен на другое подразделение спецслужбы - Центр информационной безопасности ФСБ. Однако эта структура оказалась скомпрометирована, когда его бывших руководителей обвинили в госизмене.Подробнее с приказом ФСБ № 366 "О Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам" можно ознакомиться здесь.
Источник: https://pravo.ru/
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