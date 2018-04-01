В России в закон о персональных данных будет включен геном человека

В закон о персональных данных внесут изменения: к охраняемой информации войдет геном россиян. С такой инициативой выступил Роспотребнадзор, необходимые поправки уже подготовлены.
Как сообщает "Коммерсант", об инициативе рассказала глава Роспотребнадзора, государственный врач России Анна Попова. "У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество — то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует",— прокомментировала Попова.Поправки, которое подготовило ведомство, уже прошли необходимые согласования и скоро будут внесены в Госдуму, ожидаемо, это случится уже в осеннюю сессию.
По словам Поповой, когда появился закон о персональных данных в 2006 году, определить геном человека быстро и дешево было нельзя. На нынешнем этапе технологий необходимо новое регулирование. Геном человека включает в себя основную наследственную информацию о человека, он состоит из 23 пар хромосом и ДНК. По закону о персональных данных, операторы обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта таких данных. Сейчас под действие закона попадают биометрические данные — сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. Использовать и обрабатывать их можно только с письменного согласия человека. Такими данными активно пользуются банки.
Источник: https://pravo.ru/
Как сообщает "Коммерсант", об инициативе рассказала глава Роспотребнадзора, государственный врач России Анна Попова. "У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество — то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует",— прокомментировала Попова.Поправки, которое подготовило ведомство, уже прошли необходимые согласования и скоро будут внесены в Госдуму, ожидаемо, это случится уже в осеннюю сессию.
По словам Поповой, когда появился закон о персональных данных в 2006 году, определить геном человека быстро и дешево было нельзя. На нынешнем этапе технологий необходимо новое регулирование. Геном человека включает в себя основную наследственную информацию о человека, он состоит из 23 пар хромосом и ДНК. По закону о персональных данных, операторы обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта таких данных. Сейчас под действие закона попадают биометрические данные — сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. Использовать и обрабатывать их можно только с письменного согласия человека. Такими данными активно пользуются банки.
Источник: https://pravo.ru/
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