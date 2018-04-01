В России в закон о персональных данных будет включен геном человека

Судебным приставам Госдума разрешила блокировать в интернете сайты с "поро ...

По данным Интерфакс в третьем, окончательном, чтении принят закон, который предоставляет судебным приставам право блокировать в интернете информацию, порочащую честь и достоинство граждан и юридических лиц. Что это значит?