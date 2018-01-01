В Башкирии судят «чишминского мстителя», похитившего главу района и сельсовета

История о человеке с обостренным чувством справедливости, за которое придется заплатить свободой. Мужчина предложил чиновникам рассказать куда делись деньги, выделенные на деревенскую улицу.
Кто такой «чишминский мститель»
Так его прозвали в СМИ. На самом деле мужчину зовут Радик Мухамедзянов, а по православному – Юра. Именно так называет его любимая супруга Эльвира, с которой они живут восьмой год. Семья воспитывает 16-летнего сына Олега. Радик — самый обычный житель поселка Чишмы. В свой 51 год он успел поработать в полиции и на железной дороге. После – зарабатывал на дому, выполняя частные заказы. Со слов близких, у него золотые руки.
— О нем я могу сказать только хорошее. Единственное отмечу – у него обостренное чувство справедливости. Он хороший мастер, золотые руки, может сделать шедевр. Он ко всем с добром относился. Дорогу делал, отсыпал ближайшую к своему жилищу, переживал за нее. Относился даже болезненно к этому, — рассказывают родные сестры.
— Он всегда меня прельщал своей добротой, уважительностью и почтительностью, что в нем и привлекло. В любое время, с чем бы я ни обращался, он всегда помогал, — говорит о Радике его товарищ Павел Серафимов.
Версия обвинения
17 ноября 2017 года Радик Мухамедзянов заманил в свой гараж главу Чишминского сельсовета Ильгиза Уразметова, где его и запер. Угрожая пистолетом с пятью патронами, надел главе на шею и пояс самодельные устройства, похожие на взрывные. У самого обвиняемого была сумка и коробка с такими же якобы взрывчатками. Радик Мухамедзянов ездил с Ильгизом Уразметовым в сельсовет за расписками, возвращался с ним снова в гараж, требовал документы и деньги.
Позднее вместе они приехали к главе Чишминского района, брату первого потерпевшего – Флюру Уразметову, который тоже был похищен. Цель – вымогательство денег в размере 6 миллионов рублей. Флюр Уразметов выплатил своему похитителю 3 миллиона рублей, после чего братья были освобождены из плена. Задержали чишминца 21 ноября в доме его тещи.
Как видят ситуацию сельчане
В одной из местных газет обвиняемый прочел статью о том, что району выделено 3 миллиона рублей на дорогу, которую так никто и не увидел. Это стало толчком к совершенному преступлению. Ранее у чишминцев уже были вопросы к главе района, они даже ездили в Москву на голодовку, требуя снять с должности Флюра Уразметова. Радик решил напугать глав, чтобы выяснить, где находятся выделенные на дорогу деньги.
Все понимают незаконность действий своего друга, товарища, односельчанина, но не особо осуждают. Осознавая, что безнаказанными действия Радика Мухамедзянова не останутся, люди просят честного суда и минимального наказания.
Суд и дело
11 сентября в Чишминском районном суде состоялось первое заседание по делу «чишминского мстителя». Радику Мухаметзянову предъявлено обвинение по трем статьям: за незаконное хранение оружия, похищение двух лиц и разбой. Защищает обвиняемого адвокат Фаниль Давлетьяров и, с разрешения суда, правозащитница Альмира Жукова. Обвиняемый вину признает только по 222 статье (незаконное хранение оружия – примечание редакции), остальные деяния, предъявленные прокурором, он считает «бессознательными и спутанными».
Братья Уразметовы дают показания. Глава сельсовета уже почти ничего не помнит, рассказывать ему помогает прокурор, задавая наводящие вопросы. Предварительно судья напоминает пострадавшему, что если он что-то подзабыл, можно обратиться к имеющимся показаниям. Однако обращаться никто не стал, потому что «он уже отвечал на эти вопросы».
— Он направил на меня пистолет и спросил, где миллионы, которые [выделены] на дорогу. Потребовал телефон, тревожную кнопку – такой у меня нет. Поставил на колени, надел ошейник. Много чего говорил, — говорит суду Ильгиз Уразметов.
Когда вопросы возникли у правозащитницы, сидящий рядом Флюр Уразметов, очевидно недовольный происходящим, бросил Альфире Жуковой громкое «Заткнись!». Так он огрызнется не единожды. Правозащитнице даже придется обратиться к адвокату потерпевших.
— Брат твой заминирован, дом твой заминирован, вот пульт, — такими словами встретил Радик Мухамедзянов Флюра Уразметова, со слов потерпевшего. — Находишь три миллиона, едем в Уфу к моему руководству, если быстро сделаешь это, то тебя оставят в живых.
Позиция пострадавших ясна. Свидетели со стороны обвинения достаточно кратки, свидетели со стороны защиты, по факту, дают только характеристику обвиняемого. Эльвира, жена Юры, остается в зале после дачи показаний ради того, чтобы побыть с любимым. Он, находясь за решеткой, жестами показывает жене, что она сильно похудела, та, скрывая слезы, только кивает в ответ. Когда давала показания сестра, заплакал и сам Радик. Он жалеет, что принес боль родным и близким.
Постскриптум
Двое крупных мужчин, один из которых не боится грубить представителям защиты в зале суда, будучи за рулем своих автомобилей, время от времени имея при себе телефоны, встречаясь с родственниками, братья Уразметовы, ничего не предприняли для того, чтобы позвать на помощь, объясняя свое поведение фразой «Я боялся за брата». Хотя Флюр Уразметов отмечал, что настоящим виделся только пистолет, а взрывчатка была муляжом.
Обращение в полицию со стороны Ильгиза Уразметова и вовсе не поступило. К правоохранительным органам пошел Флюр Уразметов, правда, только через два дня, 20 ноября 2017 года, так как праздновал день рождения родственника.
Источник: https://proural.info/
Кто такой «чишминский мститель»
Так его прозвали в СМИ. На самом деле мужчину зовут Радик Мухамедзянов, а по православному – Юра. Именно так называет его любимая супруга Эльвира, с которой они живут восьмой год. Семья воспитывает 16-летнего сына Олега. Радик — самый обычный житель поселка Чишмы. В свой 51 год он успел поработать в полиции и на железной дороге. После – зарабатывал на дому, выполняя частные заказы. Со слов близких, у него золотые руки.
— О нем я могу сказать только хорошее. Единственное отмечу – у него обостренное чувство справедливости. Он хороший мастер, золотые руки, может сделать шедевр. Он ко всем с добром относился. Дорогу делал, отсыпал ближайшую к своему жилищу, переживал за нее. Относился даже болезненно к этому, — рассказывают родные сестры.
— Он всегда меня прельщал своей добротой, уважительностью и почтительностью, что в нем и привлекло. В любое время, с чем бы я ни обращался, он всегда помогал, — говорит о Радике его товарищ Павел Серафимов.
Версия обвинения
17 ноября 2017 года Радик Мухамедзянов заманил в свой гараж главу Чишминского сельсовета Ильгиза Уразметова, где его и запер. Угрожая пистолетом с пятью патронами, надел главе на шею и пояс самодельные устройства, похожие на взрывные. У самого обвиняемого была сумка и коробка с такими же якобы взрывчатками. Радик Мухамедзянов ездил с Ильгизом Уразметовым в сельсовет за расписками, возвращался с ним снова в гараж, требовал документы и деньги.
Позднее вместе они приехали к главе Чишминского района, брату первого потерпевшего – Флюру Уразметову, который тоже был похищен. Цель – вымогательство денег в размере 6 миллионов рублей. Флюр Уразметов выплатил своему похитителю 3 миллиона рублей, после чего братья были освобождены из плена. Задержали чишминца 21 ноября в доме его тещи.
Как видят ситуацию сельчане
В одной из местных газет обвиняемый прочел статью о том, что району выделено 3 миллиона рублей на дорогу, которую так никто и не увидел. Это стало толчком к совершенному преступлению. Ранее у чишминцев уже были вопросы к главе района, они даже ездили в Москву на голодовку, требуя снять с должности Флюра Уразметова. Радик решил напугать глав, чтобы выяснить, где находятся выделенные на дорогу деньги.
Все понимают незаконность действий своего друга, товарища, односельчанина, но не особо осуждают. Осознавая, что безнаказанными действия Радика Мухамедзянова не останутся, люди просят честного суда и минимального наказания.
Суд и дело
11 сентября в Чишминском районном суде состоялось первое заседание по делу «чишминского мстителя». Радику Мухаметзянову предъявлено обвинение по трем статьям: за незаконное хранение оружия, похищение двух лиц и разбой. Защищает обвиняемого адвокат Фаниль Давлетьяров и, с разрешения суда, правозащитница Альмира Жукова. Обвиняемый вину признает только по 222 статье (незаконное хранение оружия – примечание редакции), остальные деяния, предъявленные прокурором, он считает «бессознательными и спутанными».
Братья Уразметовы дают показания. Глава сельсовета уже почти ничего не помнит, рассказывать ему помогает прокурор, задавая наводящие вопросы. Предварительно судья напоминает пострадавшему, что если он что-то подзабыл, можно обратиться к имеющимся показаниям. Однако обращаться никто не стал, потому что «он уже отвечал на эти вопросы».
— Он направил на меня пистолет и спросил, где миллионы, которые [выделены] на дорогу. Потребовал телефон, тревожную кнопку – такой у меня нет. Поставил на колени, надел ошейник. Много чего говорил, — говорит суду Ильгиз Уразметов.
Когда вопросы возникли у правозащитницы, сидящий рядом Флюр Уразметов, очевидно недовольный происходящим, бросил Альфире Жуковой громкое «Заткнись!». Так он огрызнется не единожды. Правозащитнице даже придется обратиться к адвокату потерпевших.
— Брат твой заминирован, дом твой заминирован, вот пульт, — такими словами встретил Радик Мухамедзянов Флюра Уразметова, со слов потерпевшего. — Находишь три миллиона, едем в Уфу к моему руководству, если быстро сделаешь это, то тебя оставят в живых.
Позиция пострадавших ясна. Свидетели со стороны обвинения достаточно кратки, свидетели со стороны защиты, по факту, дают только характеристику обвиняемого. Эльвира, жена Юры, остается в зале после дачи показаний ради того, чтобы побыть с любимым. Он, находясь за решеткой, жестами показывает жене, что она сильно похудела, та, скрывая слезы, только кивает в ответ. Когда давала показания сестра, заплакал и сам Радик. Он жалеет, что принес боль родным и близким.
Постскриптум
Двое крупных мужчин, один из которых не боится грубить представителям защиты в зале суда, будучи за рулем своих автомобилей, время от времени имея при себе телефоны, встречаясь с родственниками, братья Уразметовы, ничего не предприняли для того, чтобы позвать на помощь, объясняя свое поведение фразой «Я боялся за брата». Хотя Флюр Уразметов отмечал, что настоящим виделся только пистолет, а взрывчатка была муляжом.
Обращение в полицию со стороны Ильгиза Уразметова и вовсе не поступило. К правоохранительным органам пошел Флюр Уразметов, правда, только через два дня, 20 ноября 2017 года, так как праздновал день рождения родственника.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Чишминский район