В Башкирии штрафы за нарушение ПДД будут автоматически списываться с карты

— Для граждан в данном случае ничего не меняется. Есть даже плюсы, которые заключаются в следующем. Сегодня, когда возбуждается исполнительное производство, личные данные о человеке попадают в банк данных исполнительных производств. И когда он устраивается на работу в приличную компанию, ее руководство может увидеть что он является злостным неплательщиком. А по моим поправкам, если нет исполнительного производства, значит, человек в такой банк данных не попадает, — рассказал автор законопроекта и депутат Зариф Байгускаров.

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С 2019 года судебные приставы начнут взыскивать штрафы за нарушение ПДД с банковского счета водителя. Правда, сумма будет списываться не сразу, а после того, как ведомство выпишет уведомление.Новый закон приняли члены Государственной думы в первом чтении. Эксперты отмечают, что при такой системе исполнительное производство возбуждаться не будет. То есть водителю, которому полагается штраф за нарушение, уведомление придет по почте, после чего перейдет в банк и спишется необходимая сумма. В случае, если долг не будет погашен в течение 20 дней, судебные приставы запустят производство по привычным всем правилам.В федеральной службе судебных приставов считают, что новый закон поможет сократить количество неоплаченных штрафов и упростит работу по сложным исполнительным производствам. При этом сообщается, что поправки могут вступить в силу лишь через полгода.