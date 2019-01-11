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Минкомсвязь не приняла проект об арестах за неуважение к власти в интернете

Добавлено: 11.01.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Минкомсвязь не приняла проект об арестах за неуважение к власти в интернете
Минкомсвязь направила в правительство отрицательное заключение на законопроект об административной ответственности за проявление неуважения к власти в интернете.

Об этом сообщил замглавы министерства Алексей Волин.
«Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — приводят «Ведомости» его слова. По мнению чиновника, используемые в проекте формулировки об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть.Также претензии министерства вызвали поправки, запрещающие распространение в интернете «фейковой» информации — они тоже дают простор для широкой трактовки.

Законопроекты, направленные на ужесточение наказания за ряд высказываний в СМИ и интернете, внесли в Госдуму 12 декабря. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Согласно инициативе, генпрокурор и его заместители получат новые полномочия по обращению в Роскомнадзор: они смогут требовать ограничения доступа к ресурсам, распространяющим материалы, которые выражают явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам власти. За распространение таких материалов правонарушителям грозит штраф от 1000 до 5000 руб. либо административный арест на срок до 15 суток (подробнее — в материале «За неуважение к государству в интернете предлагают арестовывать»).Оба законопроекта будут обсуждаться 14 января на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Накануне другой думский комитет — по безопасности и противодействию коррупции — оба законопроекта поддержал и рекомендовал к принятию.

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