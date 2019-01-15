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Следком Башкирии может возглавить следователь из Подмосковья Валерий Липский

Добавлено: 15.01.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Человек и закон
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Следком Башкирии может возглавить следователь из Подмосковья Валерий Липский
В Управление Следкома по Башкирии в качестве исполняющего обязанности главы СК в ближайшее время может перейти Валерий Липский из Подмосковья. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники. С 2017 года он был руководителем следственного отдела ГСУ СКР по Мытищам. До этого управлял следственным отделом ГСУ СКР по Истре, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

Предполагается, что Валерий Липский в Башкирии станет замруководителя СК. Напомним, после перехода бывшего главы регионального СУ СКР Григория Житенева в Москву новый руководитель без статуса и.о. не был назначен.

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