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Валерий Липский назначен заместителем руководителя следственного комитета Башкирии

Добавлено: 16.01.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Валерий Липский назначен заместителем руководителя следственного комитета Башкирии
На должность заместителя руководителя Следкома Башкирии назначен Валерий Липский, который ранее был руководителем следственного отдела ГСУ СКР по Мытищам. Как сообщает пресс-служба СК республики, соответствующий приказ председатель Следственного комитета РФ подписал 14 января.

Ранеесайт  Новости Башкирии сегодня сообщал, что Валерий Липский может занять должность исполняющего обязанности главы Управления СК региона. Напомним, после перехода бывшего главы регионального СУ СКР Григория Житенева в Москву новый руководитель без статуса и.о. не был назначен. 

Справка: 
Валерий Липский родился в 1977 году в Тамбове. В 1999 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны РФ. С 1999 по 2004 год состоял в должностях следователя и старшего следователя военной прокуратуры гарнизона Видяево, организационно входящего в Военную прокуратуру Северного флота. В 2004 году принят на службу в прокуратуру Московской области, где работал старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма и заместителем Истринского городского прокурора. С 2007 по 2016 год возглавлял следственный отдел по городу Истра СУ по Московской области, с 2016 года до назначения состоял в должности руководителя следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СКР по Московской области.
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