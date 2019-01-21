Автовладельцы России получат номера того региона, где они прописаны
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Инспекция намерена вернуться к старой практике, когда поставить на учёт ГИБДД машину с не местным номером будет невозможно. Ограничение понадобилось МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины».
Нововведение, подготовленное МВД, заключается в том, что при постановке машины на учёт можно будет получить код того региона, где прописан его владелец. Эти поправки отражаются в проекте постановления правительства, обсуждение которого завершится сегодня на сайте regulation.gov.ru.В сопроводительных документах к проекту не объясняется цель ограничения.
«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности. При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан», – рассказали «Коммерсанту» в полиции.Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев мало что изменится, потому что транспортный налог они как и прежде будут платить по месту регистрации авто. Машина с «неместными» номерами, как правило, привлекает усиленное внимание инспекторов: к «приезжим» больше придираются, говорит он.
«Рост регионального автопарка будет проще отследить», – заключил депутат.
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