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Автовладельцы России получат номера того региона, где они прописаны

Добавлено: 21.01.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Автовладельцы России получат номера того региона, где они прописаны

Инспекция намерена вернуться к старой практике, когда поставить на учёт ГИБДД машину с не местным номером будет невозможно. Ограничение понадобилось МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины».

Нововведение, подготовленное МВД, заключается в том, что при постановке машины на учёт можно будет получить код того региона, где прописан его владелец. Эти поправки отражаются в проекте постановления правительства, обсуждение которого завершится сегодня на сайте regulation.gov.ru.В сопроводительных документах к проекту не объясняется цель ограничения.

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности. При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан», – рассказали «Коммерсанту» в полиции.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев мало что изменится, потому что транспортный налог они как и прежде будут платить по месту регистрации авто. Машина с «неместными» номерами, как правило, привлекает усиленное внимание инспекторов: к «приезжим» больше придираются, говорит он.
«Рост регионального автопарка будет проще отследить», – заключил депутат.
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Президент Московской коллегии правозащиты автовладельцев Виктор Травин считает, что госавтоинспекторы редко обращают внимание на код региона. По его словам, реформа нужна для «передела рынка». Сейчас МВД закупает номера для региональных управлений ГИБДД централизованно, тратя на это несколько миллиардов рублей. Тендеры выигрывают крупные производители спецпродукции: ООО «Знак», ООО «Буборг», АО «Концерн знак», пишет «Коммерсантъ». Но с августа 2019 года госзакупки прекратятся. Подразделения будут документально назначать автовладельцам только комбинацию цифр и букв госномера, а сами знаки граждане будут печатать в аккредитованных частных компаниях.Нынешние правила действуют с 2013 года. Например, москвич, купивший машину в Тверской области, поставивший её на учёт, мог сохранить номер прежнего владельца с кодом региона 69. Новелла такую возможность исключает: автовладелец со столичной регистрацией должен будет получить московский код. Это правило будет соблюдаться независимо от того, где автомобиль регистрируют.

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