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В России запретили устанавливать мигалки на автомобили аварийно-спасательных служб не входящих в состав МЧС

Добавлено: 22.01.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В России запретили устанавливать мигалки на автомобили аварийно-спасательных служб не входящих в состав МЧС

Владимир Путин подписал указ, который ограничивает использование световых и звуковых сигналов на автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС.

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«Запретить установку на легковые транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему МЧС, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем наружной поверхности этих транспортных средств», — говорится в тексте документа.

Кроме того, тем же указом Путин разрешил использование устройств для подачи световых и звуковых сигналов при наличии необходимой раскраски на автомобилях профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований.

Указ Президента от 22 января 2019 года № 14 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 года № 635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства».

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