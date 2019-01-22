В России запретили устанавливать мигалки на автомобили аварийно-спасательных служб не входящих в состав МЧС

Владимир Путин подписал указ, который ограничивает использование световых и звуковых сигналов на автомобилях аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС.



«Запретить установку на легковые транспортные средства профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований, не входящих в систему МЧС, устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии специальных цветографических схем наружной поверхности этих транспортных средств», — говорится в тексте документа.Кроме того, тем же указом Путин разрешил использование устройств для подачи световых и звуковых сигналов при наличии необходимой раскраски на автомобилях профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований.Указ Президента от 22 января 2019 года № 14 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 года № 635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства».