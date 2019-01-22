Жильцам многоквартирных домов упростили компенсацию взносов на капремонт

Согласно поправкам, жильцы многоквартирных домов освобождаются от обязанности самим доказывать факт уплаты таких взносов, чтобы получить компенсацию.



Во вторник президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым жильцы многоквартирных домов больше не обязаны доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт с целью получить предусмотренную компенсацию. Документ опубликовали во вторник на официальном портале правовой информации.Сейчас Жилищный кодекс предусматривает обязанность региональных властей возмещать расходы на уплату таких взносов одиноко проживающим и неработающим гражданам при достижении 70 лет – размер компенсация для них составляет 50%. При достижении 80 лет взносы компенсируются полностью. Такая же мера социальной поддержки действует в отношении семей, которые состоят исключительно из неработающих пенсионеров, но только при отсутствии задолженности по взносам на капремонт. Так, в прежней редакции Жилищного кодекса пенсионерам приходилось самостоятельно предъявлять компетентным органам сведения об оплате взноса, чтобы подтвердить отсутствие задолженности.В новой редакции закона профильные учреждения более «не вправе требовать от граждан документы и информацию» для подтверждения уплаты взносов в целях получения компенсации. Теперь такие сведения необходимо запрашивать у регионального оператора капремонта, либо у владельца специального счета. Они должны предоставить информацию в течение пяти рабочих дней.