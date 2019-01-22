Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жильцам многоквартирных домов упростили компенсацию взносов на капремонт

Жильцам многоквартирных домов упростили компенсацию взносов на капремонт

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Человек и закон
Комментарии (0)
Жильцам многоквартирных домов упростили компенсацию взносов на капремонт

Согласно поправкам, жильцы многоквартирных домов освобождаются от обязанности самим доказывать факт уплаты таких взносов, чтобы получить компенсацию.

В России запретили устанавливать мигалки на автомобили аварийно-спасательных служб не входящих в состав МЧС

Читайте также:

В России запретили устанавливать мигалки на автомобили аварийно-спасательных служб не входящих в состав МЧС
Во вторник президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым жильцы многоквартирных домов больше не обязаны доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт с целью получить предусмотренную компенсацию. Документ опубликовали во вторник на официальном портале правовой информации.

Сейчас Жилищный кодекс предусматривает обязанность региональных властей возмещать расходы на уплату таких взносов одиноко проживающим и неработающим гражданам при достижении 70 лет – размер компенсация для них составляет 50%. При достижении 80 лет взносы компенсируются полностью. Такая же мера социальной поддержки действует в отношении семей, которые состоят исключительно из неработающих пенсионеров, но только при отсутствии задолженности по взносам на капремонт. Так, в прежней редакции Жилищного кодекса пенсионерам приходилось самостоятельно предъявлять компетентным органам сведения об оплате взноса, чтобы подтвердить отсутствие задолженности.

В новой редакции закона профильные учреждения более «не вправе требовать от граждан документы и информацию» для подтверждения уплаты взносов в целях получения компенсации. Теперь такие сведения необходимо запрашивать у регионального оператора капремонта, либо у владельца специального счета. Они должны предоставить информацию в течение пяти рабочих дней.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР
Человек и закон
Предпринимателей пенсионного возраста освободят от взносов в ПФР
Мэру Уфы Ульфату Мустафину поступает множество жалоб на некачественный капремонт многоквартирных домов
ЖКХ
Мэру Уфы Ульфату Мустафину поступает множество жалоб на некачественный капремонт многоквартирных домов
В Уфе отремонтируют фасады 108 домов
Общество
В Уфе отремонтируют фасады 108 домов
В Башкирии «Регоператор» начинает ремонт систем газоснабжения
Общество
В Башкирии «Регоператор» начинает ремонт систем газоснабжения
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Общество
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Более 200 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат надбавку
Общество
Более 200 тысяч работающих пенсионеров Башкирии получат надбавку
В Башкирии жильцы дома три недели жили без центрального отопления
Общество / Происшествия
В Башкирии жильцы дома три недели жили без центрального отопления
Компенсация по «советским» страховым полисам: пошаговая инструкция о том как ее получить
Общество
Компенсация по «советским» страховым полисам: пошаговая инструкция о том как ее получить
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: