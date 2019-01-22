Жильцам многоквартирных домов упростили компенсацию взносов на капремонт
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Согласно поправкам, жильцы многоквартирных домов освобождаются от обязанности самим доказывать факт уплаты таких взносов, чтобы получить компенсацию.
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Сейчас Жилищный кодекс предусматривает обязанность региональных властей возмещать расходы на уплату таких взносов одиноко проживающим и неработающим гражданам при достижении 70 лет – размер компенсация для них составляет 50%. При достижении 80 лет взносы компенсируются полностью. Такая же мера социальной поддержки действует в отношении семей, которые состоят исключительно из неработающих пенсионеров, но только при отсутствии задолженности по взносам на капремонт. Так, в прежней редакции Жилищного кодекса пенсионерам приходилось самостоятельно предъявлять компетентным органам сведения об оплате взноса, чтобы подтвердить отсутствие задолженности.
В новой редакции закона профильные учреждения более «не вправе требовать от граждан документы и информацию» для подтверждения уплаты взносов в целях получения компенсации. Теперь такие сведения необходимо запрашивать у регионального оператора капремонта, либо у владельца специального счета. Они должны предоставить информацию в течение пяти рабочих дней.
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