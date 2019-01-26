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Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе

Добавлено: 26.01.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе

Отдел госавтоинспекции по Уфе возглавил майор полиции Олег Ющенко. Новый начальник вступил в должность сегодня, 26 января.

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Кресло руководителя полка пустовало уже больше месяца — с тех пор, как 10 декабря его покинул главный госинспектор безопасности дорожного движения Уфы Ильнур Садыков, который перешел на должность начальника тыла Управления МВД России по Уфе.

До назначения на руководящую должность Олег Ющенко занимал пост заместителя начальника ГИБДД по Уфе.
— Приемные часы начальника отдела ГИБДД — с 09 до 12 часов первый, второй и третий четверг каждого месяца. Предварительная запись не требуется, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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