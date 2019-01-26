Олег Ющенко возглавил ГИБДД по Уфе
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Отдел госавтоинспекции по Уфе возглавил майор полиции Олег Ющенко. Новый начальник вступил в должность сегодня, 26 января.
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До назначения на руководящую должность Олег Ющенко занимал пост заместителя начальника ГИБДД по Уфе.
— Приемные часы начальника отдела ГИБДД — с 09 до 12 часов первый, второй и третий четверг каждого месяца. Предварительная запись не требуется, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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