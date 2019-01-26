В Башкирии за успешную работу три полицейских отдела получили ключи от служебных машин
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В Министерстве внутренних дел Башкирии накануне днем, 25 января, чествовали передовиков производства. Коллегия МВД днем в пятницу, 25 января, наградила лучших руководителей отделов полиции и сотрудников.
Лучше всех потрудились в минувшем году коллективы полицейских Туймазинского, Чекмагущевского и Кушнаренковского районов и их руководители.
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Коллективы полиции по Салаватскому району отдела полиции № 2 по Уфе отметили дипломами МВД по РБ. Двух сотрудников поощрили почетными грамотами, а еще одного — подполковника полиции Сергея Васильева — медалью «За боевое содружество».
— Сергей Васильев работает в Управлении охраны общественного порядка. Информация о заслугах не подлежит разглашению, — сообщил сотрудник МВД по РБ.
Произошли изменения и в кадровом составе — пятерых служащих проводили на пенсию:
— замминистра внутренних дел — начальника Главного следственного управления Виктора Михайлова;
— заместителя начальника полиции по оперативной работе Алика Миняшарова;
— начальника отдела оперативно-разыскной информации Виктора Славненко;
— начальника отделения мобилизационной подготовки и мобилизации Рустема Кудакаева;
— начальника отдела МВД РФ по Илишевскому району Азамата Тимуршина.
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