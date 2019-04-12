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В Уфе заработал таймер, который будет отсчитывать время до начала Международных детских игр-2019

Добавлено: 12.04.19
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Рубрика: Спорт
Теги: Уфа
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В Уфе заработал таймер, который будет отсчитывать время до начала Международных детских игр-2019

Вчера в Уфе на Гостином дворе установили таймер, отсчитывающий время до старта летних Международных детских игр-2019. В связи с этим прошла церемония открытия, которую посетил в том числе мэр Ульфат Мустафин, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Напомним, Международные детские игры пройдут в Уфе с 9 по 14 июля при поддержке Международного олимпийского комитета. В столицу Башкирии приедут более 1 500 юных спортсменов из Австралии, Канады, США, КНР, Мексики, Великобритании, Швейцарии и других стран.

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