В Уфе заработал таймер, который будет отсчитывать время до начала Международных детских игр-2019
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Вчера в Уфе на Гостином дворе установили таймер, отсчитывающий время до старта летних Международных детских игр-2019. В связи с этим прошла церемония открытия, которую посетил в том числе мэр Ульфат Мустафин, сообщает сайт Newsbash.ru.
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