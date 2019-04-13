В Башкирии выбрали 10 школ, в которых будет реализован проект «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан»

В школы Башкирии возвращается спортивная борьба. Уже выбрано десять пилотных школ, в которых будет реализован проект «Спортивная борьба — в школы Республики Башкортостан». Дети из Уфы, Сибая, Кумертау, Салавата, Ишимбая и Иглино смогут заниматься борьбой без отрыва от образовательного процесса, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Спорт очень важен для наших детей, чтобы они становились крепкими, сильными, хорошими людьми, — подчеркнул руководитель республики. — А для любого подростка борьба — это правильный вид спорта, который закаляет характер и формирует качества настоящего мужчины.

— Состязания в борьбе многие века являются неотъемлемой частью нашей культуры, национального характера, — подчеркнул врио Главы РБ. — Каждый мальчик воспитывался родителями борцом, крепким, волевым человеком, победителем. На нашем национальном празднике Сабантуе куреш до сих пор — главное, самое зрелищное соревнование, а его победители, настоящие батыры, всегда вызывают особое уважение и почет.

— Борьба — один из древнейших видов спорта, — рассказывает Венер Гайнуллин «Электрогазете». — И мы, тренеры, всегда ставим перед собой цель воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, подготовки к службе в армии, защите Отечества. Если раньше борьбой начинали заниматься ребята в возрасте 13-14 лет, то сейчас в Федерации спортивной борьбы мы приняли решения принимать в секции совсем еще юных спортсменов — с шести-семилетнего возраста. Чтобы как можно раньше начать прививать им основы здорового образа жизни, оторвать их от улицы, компьютерных игр. Занятия для малышей основаны на развитии общей физподготовки, мы прививаем им любовь к спорту, воспитываем в них здоровые привычки. С 9-10-летнего возраста в тренировки спортсменом мы включаем элементы борьбы.

— Сейчас уже подписано соответствующее соглашение между президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили и Радием Хабировым. Развитию греко-римской борьбы в республике будет уделяться особое внимание. Для этого у Башкирии имеется большой потенциал. Созданы все условия. Наши крупные города: Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Белорецк славятся своими успехами в спортивной борьбе. Конечно, в общеобразовательных школах детям будут давать только азы спортивной борьбы, ведь не все учителя являются специалистами в этом направлении. Начнем с десяти школ Башкирии. Дальше — больше. В Уфе будет создан крупный центр спортивной борьбы, в котором можно будет проводить республиканские, российские, международные соревнования. Появятся залы в районах Уфы, чтобы детям не приходилось ехать на тренировки через весь город. Будут созданы условия для занятия спортивной борьбой в городах и районах республики. Крупный базовый центр будет создан в Белорецке. Нужно открыть как можно больше залов, чтобы охватить наибольшее количество детей и молодежи.

Напомним, что соответствующий проект врио Главы РБ Радий Хабиров представил еще в феврале. Он отметил, что республика всегда славилась своими борцами, и назвал борьбу правильным видом спорта.Радий Хабиров отметил, что Башкирия выбрана в качестве одного из пилотных регионов для реализации федерального проекта «Борьба — в школы!».На данный момент уже принято решение развивать в десяти пилотных школах Башкирии греко-римскую борьбу, которая является одной из олимпийских дисциплин.В Минспорте РБ рассказали, что спортивной борьбой в республике сейчас занимаются более 4,5 тысячи человек. Открыты 23 отделения в детско-юношеских спортивных школах, в которых занимаются 3298 детей, из них непосредственно греко-римской борьбой — 2789 человек. Обучают их 78 профессиональных тренеров, из которых четыре являются заслуженными тренерами России.Особую популярность среди детей и молодежи греко-римская борьба приобрела в Уфе, Агидели, Белебее, Белорецке, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Сибае, Янауле, а также в Дуванском, Белебеевском, Иглинском и Краснокамском районах. В прошлом году подготовили 41 кандидата в мастера спорта и семь мастеров спорта. 52 учащихся стали победителями и призерами всероссийских и международных турниров. На сегодняшний день в состав сборной команды России по спортивной борьбе входят 10 спортсменов из Башкирии. Из них восемь — в основной состав, два — в резервный.Радий Хабиров на своих личных страницах в соцсетях анонсировал строительство двух новых спортивных центров для борцов, один их которых появится в Уфе, в микрорайоне Инорс.Руководитель республики выразил уверенность, что ветеранское борцовское сообщество, «сильное традициями мужской дружбы и достоинства», сможет подать пример начинающим борцам.Заслуженный тренер России, вице-президент Федерация спортивной борьбы РБ Венер Гайнуллин уверен, что спортивная борьба может стать одной из форм патриотического воспитания подрастающего поколения и способствовать вовлечению молодежи в спорт и здоровый образ жизни.Венер Гайнуллин считает отличной идеей включить спортивную борьбу в школьное расписание:Венер Гайнуллин добавил, что условия будут создаваться и для тренеров по спортивной борьбе. Чтобы у спортсменов был стимул для работы с детьми.