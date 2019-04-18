В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»

В башкирской столице показали, как будет выглядеть новый стадион футбольного клуба «Уфа». Стадион может быть возведен сразу после моста через реку Белую в сторону микрорайона Затон. И второй вариант размещения спортивного объекта – возле торгового комплекса «Мега», сообщает сайт Newsbash.ru.



«Уфы»Арена будет вмещать порядка двадцати тысяч человек. Вокруг стадиона предусмотрена парковка на две тысячи машин и остановка общественного транспорта на пятнадцать автомобилей. Стоимость проекта оценивается в 3-4 миллиарда рублей. Дата начала и завершения работ пока не сообщается.На сегодняшний день "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает около 15 тысяч зрителей. Арену реконструировали четыре года назад.«Уфа» набрала 21 очко в 23 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.