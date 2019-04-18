В Башкирии показали, как будет выглядеть стадион футбольного клуба «Уфа»
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В башкирской столице показали, как будет выглядеть новый стадион футбольного клуба «Уфа». Стадион может быть возведен сразу после моста через реку Белую в сторону микрорайона Затон. И второй вариант размещения спортивного объекта – возле торгового комплекса «Мега», сообщает сайт Newsbash.ru.
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На сегодняшний день "Уфа" играет на стадионе "Нефтяник", который вмещает около 15 тысяч зрителей. Арену реконструировали четыре года назад.
«Уфа» набрала 21 очко в 23 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.
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