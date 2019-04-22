Шашист из Уфы занял второе место на Кубке России
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В селе Покровское Одинцовского района Московской области завершился Кубок России по русским шашкам, в котором приняли участие шашисты из Башкирии. В быстрой программе уфимский тренер мастер спорта Рим Ишметов занял второе место, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Всего в турнире приняли участие более 30 спортсменов, представлявшие Москву, Башкирию, Бурятию, Крым, Якутию, Пермский край, Брянскую, Магаданскую, Московскую, Тульскую области. Из них — 9 гроссмейстеров, 10 мастеров спорта.
Следующий старт — командный чемпионат России по русским шашкам. В предварительной заявке от Башкортостана значатся Муродулло Амриллаев, Александр Георгиев и Рим Ишметов. Для всех троих «родная» дисциплина — международные шашки. Тем не менее, у всех есть спортивные достижения в шашках-64: Муродулло Амриллаев — экс-чемпион мира, Александр Георгиев — неоднократный призер чемпионатов мира, а Рим Ишметов становился призером Кубка России.
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