В Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»
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Международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена» собираются построить в микрорайоне Глумилино. Сегодня об этом говорили на «Строительном часе», сообщает сайт Newsbash.ru.
Кроме того, на стройчасе было принято решение о строительстве в Уфе и Центра волейбола. Рабочее название объекта «Урал арена». К его строительству планируют приступить весной следующего года.
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