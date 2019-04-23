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В Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Спорт
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В Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»

Международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена» собираются построить в микрорайоне Глумилино. Сегодня об этом говорили на «Строительном часе», сообщает сайт Newsbash.ru

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Республике такой центр необходим. Это отметил и руководитель Башкортостана. Объект будет представлять собой трёхэтажное здание, где смогут проводить соревнования международного уровня. Планируется, что к строительству центра приступят уже в декабре.

Кроме того, на стройчасе было принято решение о строительстве в Уфе и Центра волейбола. Рабочее название объекта «Урал арена».  К его строительству планируют приступить весной следующего года.

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