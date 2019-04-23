В Уфе построят международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена»

Международный центр спортивной борьбы «Батыр-арена» собираются построить в микрорайоне Глумилино. Сегодня об этом говорили на «Строительном часе», сообщает сайт Newsbash.ru.

Республике такой центр необходим. Это отметил и руководитель Башкортостана. Объект будет представлять собой трёхэтажное здание, где смогут проводить соревнования международного уровня. Планируется, что к строительству центра приступят уже в декабре.Кроме того, на стройчасе было принято решение о строительстве в Уфе и Центра волейбола. Рабочее название объекта «Урал арена». К его строительству планируют приступить весной следующего года.